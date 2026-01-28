Festival des Jeux – Week-end à la Carrière Saint Herblain – La Carrière Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-14 14:00 – 23:59

Gratuit : oui Adulte, En famille, Jeune Public, Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Etudiant

La 34e édition du Festival des jeux offre au public de tout âge le foisonnement, la convivialité, et la diversité qui font sa marque de fabrique.Avec pour thématique « 20000 jeux sous les mers », vous êtes invités à vous évader dans les fonds marins pendant les deux semaines du festival, ouvert par un grand week-end de jeu, à La Carrière.Ce week-end est un rendez-vous incontournable et de portée nationale, qui rassemble les passionnés de jeux, comme les néophytes et tous les curieux : l’année dernière, ce sont ainsi plus de 4500 visiteurs qui se sont retrouvés à La Carrière !C’est un moment idéal pour passer du temps en famille, entre amis, pour découvrir, échanger et s’amuser pendant les vacances d’hiver.

Saint Herblain – La Carrière Saint-Herblain 44800

https://www.la-bibliotheque.com/



