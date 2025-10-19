Festival des lanternes flottantes 2025 Wat Pho Paris Breux-Jouy

Voyagez le temps d’une journée au pays du sourire en participant à cette 3ème cérémonie des lanternes flottantes, qui permet de remercier la nature pour l’utilisation abondante de l’eau et aussi de demander pardon pour la pollution qui en résulte. Le festival de Loy Krathong est l’un des temps forts du calendrier thaïlandais. La tradition veut que pendant cette journée on place une lanterne flottante sur l’eau afin de se débarrasser de la négativité, et que l’on allume une bougie pour faire un vœu.

Cette fête se déroulera à la fois dans le magnifique et unique Wat Pho de Paris et aussi en plein air dans le parc qui l’entour.

De 9H à 20h vous pourrez assister à des représentations de danses traditionnelles thaï et un concert de musique aura lieu tout au long de la journée avec une piste de danse. Vous pourrez participer à l’animation cérémonie des lanternes ouverte à tous. De nombreux stands de cuisine préparée minute devant vous aussi bien salé que sucré et des stands produits thaï seront ouverts lors de cette journée. un pavillon de massage thaï traditionnel sera aussi à votre disposition si vous souhaitez vous relaxer.

Pour cette journée festive des navettes gratuites sont mises à disposition au départ de la gare de Breuillet Village, facilitant l’accès à tous les parisiens qui souhaitent découvrir cet évènement unique.

Des navettes gratuites seront aussi disponibles Porte de Choisy.

Venez découvrir cette ambiance joyeuse et exotique aux portes de Paris.

Festival des lanternes flottantes 2025 Paris « Loy Krathong » venez découvrir les multiples visages de la culture thaïlandaise dans un temple extraordinaire.

Le dimanche 19 octobre 2025

de 09h00 à 20h00

gratuit

Des navettes gratuites seront à la station RER de Breuillet village de 8h à 20h

Des navettes gratuites Porte de Choisy devant la BNP

Allers : 9h et 11h

Retours : 16h et 18h

Tout public.

Wat Pho Paris 5224, rue de Rimoron 91650 Wat Prachetuphon ParisBreux-Jouy

+33613683694 mhthuls@gmail.com