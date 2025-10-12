Festival des littératures africaines Maison de quartier des Confluences Nantes

Festival des littératures africaines Maison de quartier des Confluences Nantes dimanche 12 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-12 10:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

L’association ASPROBIR organise durant 3 jours, le festival des littératures africaines. Vous y trouverez des conférences, présentations d’œuvres littéraires pour petits et grands. Des auteurs et autrices seront présents pour échanger autour de leurs œuvres et de thèmes définis. L’occasion de passer un moment convivial. Retrouvez la programmation à la Maison des confluences

Maison de quartier des Confluences Nantes Sud Nantes 44200

02 40 41 59 65 MQ-Confluences@mairie-nantes.fr