Festival des livres d’en haut Bazaar saint-So Lille

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T18:00

Fin : 2025-10-05T10:00 – 2025-10-05T18:00

5e édition du salon du livre Lillois, la bibliomobile accompagne cet évènement incontournable des Hauts-de-France et propose un espace lecture en extérieur, des temps de jeux et des ateliers liés aux festival.

Bazaar saint-So 292 rue Camille Guérin Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Bibliothèque municipale de Lille _ Bibliomobile_2023