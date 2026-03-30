Festival des marais

Théâtre halle Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-13

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-13

Festival de théâtre, pendant une semaine des troupes amateurs présenteront leur pièce. Chaque soir une nouvelle pièce est jouée par une troupe locale.

Deux points de vente à Carentan espace culturel Leclerc et Le Holgate. .

Théâtre halle Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie

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English : Festival des marais

L’événement Festival des marais Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Baie du Cotentin