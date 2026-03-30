Festival des marais Carentan-les-Marais
Festival des marais Carentan-les-Marais lundi 13 avril 2026.
Festival des marais
Théâtre halle Carentan-les-Marais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-13
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-13
Festival de théâtre, pendant une semaine des troupes amateurs présenteront leur pièce. Chaque soir une nouvelle pièce est jouée par une troupe locale.
Deux points de vente à Carentan espace culturel Leclerc et Le Holgate. .
Théâtre halle Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie
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English : Festival des marais
L’événement Festival des marais Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Baie du Cotentin