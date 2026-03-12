Festival des marais

Cinqueux Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Festival des marais

La 4ᵉ édition du Festival des Marais se tiendra le samedi 25 avril de 10h00 à 17h00 au marais communal de Cinqueux.

Cette journée sera l’occasion de découvrir la richesse naturelle et culturelle des Marais de Sacy.

Au programme découverte de l’histoire du marais et de sa faune, rencontre avec les buffles d’eau, visites et ateliers du marais (hutte, pêche, vannerie) .

Des activités bien-être, tels que la sophrologie, le taïchi et des contes, seront également proposés tout au long de la journée. Petits et grands pourront profiter de jeux et d’animations variés, tandis qu’une restauration sucrée et salée sera disponible sur place. .

Cinqueux 60940 Oise Hauts-de-France +33 3 44 09 65 00

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English :

Festival des marais

L’événement Festival des marais Cinqueux a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte