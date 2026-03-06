Festival des Médias Indés La Paillette – Maison des Jeunes et de la Culture Rennes 11 et 12 avril Ille-et-Vilaine

Rendez-vous les 11-12 avril à La Paillette pour la 1ère édition du Festival des Médias Indés : tables rondes, émissions en direct et rencontres pour défendre la presse indépendante.

Rendez-vous les **11 & 12 avril 2026** pour la **1ère édition du Festival des Médias Indés** à La Paillette à Rennes. Un événement inédit pour défendre la liberté d’informer et soutenir la presse indépendante face à la concentration des médias. Au programme : tables-rondes, émissions en direct, expositions, rencontres…

Le festival est en entrée libre et gratuit.

Toute la programmation sera en ligne courant mars 2026 sur la-paillette.net.

**+ de 50 médias, collectifs et réseaux à rencontrer**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-11T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-12T17:00:00.000+02:00

1

https://www.la-paillette.net/festival-fmi/

La Paillette – Maison des Jeunes et de la Culture 2 rue du Pré de Bris 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

