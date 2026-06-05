Festival des Merveilles et autres Bizaeries Grand-Fougeray
Festival des Merveilles et autres Bizaeries Grand-Fougeray samedi 4 juillet 2026.
Grand-Fougeray
Festival des Merveilles et autres Bizaeries
5 Lieu-dit Les Fosses Grand-Fougeray Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Un événement insolite inspiré de l’univers des anciennes fêtes foraines, des cabinets de curiosités, de la magie et des entresorts.
Pendant deux jours, le public sera invité à traverser un monde à part magiciens, voyante, alchimiste fabricant d’élixirs, conteuse du macabre, tricheur de foire, phénomènes étranges, exposition sur les secrets forains et magiques, sans oublier un concert festif. .
5 Lieu-dit Les Fosses Grand-Fougeray 35390 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 30 17 04 17
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L’événement Festival des Merveilles et autres Bizaeries Grand-Fougeray a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT 35 ADMIN