Grand-Fougeray

Festival des Merveilles et autres Bizaeries

5 Lieu-dit Les Fosses Grand-Fougeray Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Un événement insolite inspiré de l’univers des anciennes fêtes foraines, des cabinets de curiosités, de la magie et des entresorts.

Pendant deux jours, le public sera invité à traverser un monde à part magiciens, voyante, alchimiste fabricant d’élixirs, conteuse du macabre, tricheur de foire, phénomènes étranges, exposition sur les secrets forains et magiques, sans oublier un concert festif. .

5 Lieu-dit Les Fosses Grand-Fougeray 35390 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 30 17 04 17

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English :

L’événement Festival des Merveilles et autres Bizaeries Grand-Fougeray a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT 35 ADMIN