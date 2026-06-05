Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival des Merveilles et autres Bizaeries Grand-Fougeray

Festival des Merveilles et autres Bizaeries Grand-Fougeray samedi 4 juillet 2026.

Adresse : 5 Lieu-dit Les Fosses

Ville : 35390 Grand-Fougeray

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif :

Grand-Fougeray

Festival des Merveilles et autres Bizaeries

5 Lieu-dit Les Fosses Grand-Fougeray Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-04

Un événement insolite inspiré de l’univers des anciennes fêtes foraines, des cabinets de curiosités, de la magie et des entresorts.

Pendant deux jours, le public sera invité à traverser un monde à part magiciens, voyante, alchimiste fabricant d’élixirs, conteuse du macabre, tricheur de foire, phénomènes étranges, exposition sur les secrets forains et magiques, sans oublier un concert festif.   .

5 Lieu-dit Les Fosses Grand-Fougeray 35390 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 30 17 04 17 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival des Merveilles et autres Bizaeries Grand-Fougeray a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT 35 ADMIN