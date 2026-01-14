FESTIVAL DES MOINEAUX LE BASTION Besançon
FESTIVAL DES MOINEAUX LE BASTION Besançon vendredi 20 mars 2026.
FESTIVAL DES MOINEAUX
LE BASTION 16 AVENUE GAULARD Besançon Doubs
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 19:00:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20 2026-03-21
FESTIVAL DES MOINEAUX 2026- 3ième édition
Pourquoi le Festival des Moineaux ?
Simplement, car nous sommes basés Allée de l’île aux moineaux à Besançon.
Et parce que nous souhaitions vraiment rester dans le quartier pour créer ce festival.
Alors… FÊTONS L’PRINTEMPS !!!
Le Festival des Moineaux revient pour sa 3ème édition au Bastion de Besançon, avec une programmation toujours 100% franc-comtoise.
Le vendredi Eden Worth, Lilavati et Lobster
Le samedi Ask, Dark Rocket et Kamden
De quoi enflammer ces 2 jours placés sous le signe de la convivialité et de la solidarité !
Ouverture des portes à 19h Début des concerts à 20h00 Buvette sur place Brasseur et Food Truck .
LE BASTION 16 AVENUE GAULARD Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 98 15 91 88 ccbesac@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : FESTIVAL DES MOINEAUX
L’événement FESTIVAL DES MOINEAUX Besançon a été mis à jour le 2026-01-14 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON