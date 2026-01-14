FESTIVAL DES MOINEAUX LE BASTION Besançon

FESTIVAL DES MOINEAUX

LE BASTION 16 AVENUE GAULARD Besançon Doubs

Tarif : 15 EUR

Début : 2026-03-20 19:00:00

fin : 2026-03-20

2026-03-20 2026-03-21

FESTIVAL DES MOINEAUX 2026- 3ième édition

Pourquoi le Festival des Moineaux ?

Simplement, car nous sommes basés Allée de l’île aux moineaux à Besançon.

Et parce que nous souhaitions vraiment rester dans le quartier pour créer ce festival.

Alors… FÊTONS L’PRINTEMPS !!!

Le Festival des Moineaux revient pour sa 3ème édition au Bastion de Besançon, avec une programmation toujours 100% franc-comtoise.

Le vendredi Eden Worth, Lilavati et Lobster

Le samedi Ask, Dark Rocket et Kamden

De quoi enflammer ces 2 jours placés sous le signe de la convivialité et de la solidarité !

Ouverture des portes à 19h Début des concerts à 20h00 Buvette sur place Brasseur et Food Truck .

LE BASTION 16 AVENUE GAULARD Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 98 15 91 88 ccbesac@gmail.com

English : FESTIVAL DES MOINEAUX

