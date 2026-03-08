Festival des musicales de Saint-Genou

Saint-Genou Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-31 2026-08-01

Pour la 17ème édition des Musicales de Saint Genou, un programme varié et de grande qualité vous est proposé.

Festival qui amène de la musique classique de qualité en milieu rural avec de nombreux artistes. Des concerts répartis sur plusieurs week-ends, les Musicales de Saint-Genou embarquent leur public dans des ambiances teintées de musiques classiques, jazz… avec des œuvres classiques et contemporaines dans le cadre de l’église abbatiale de Saint-Genou, la Chapelle Saint Lazare à Buzançais ou la salle Jean-Benard. .

Saint-Genou 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 81 69 23 46 musicales-st-genou@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the 15th edition of the Musicales de Saint Genou, François Salque has concocted a varied program of the highest quality.

L’événement Festival des musicales de Saint-Genou Saint-Genou a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Châteauroux Berry Tourisme