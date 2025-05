Festival des musiques Les Éclectic – Arcambal, 13 juin 2025 18:00, Arcambal.

Lot

Festival des musiques Les Éclectic Place de l'église Arcambal Lot

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Date : 2025-06-13 18:00:00 - 23:59:00

Début : 2025-06-13 18:00:00

fin : 2025-06-13 23:59:00

Date(s) :

2025-06-13

Le festival des musiques « éclectic » est de retour pour une 3ème édition ! Jazz, rock, funk, classique et électro au programme !

19h00-23h00 Pour l’intro et au fil de Éclectic, la fanfare Bubble Band sera là !

19h00 Gérard Gouny, Georges Courpet, Benjamin Barria et Michel Grall (musette)

20h00 Les cuivres de Rocamadour & Michel Grall (classique)

21h00 Silky Collective (Funk/rock)

23h00 Jérémy Thouron Group (Rock)

00h00 DJ Blackbird H

Entrée gratuite, restauration et buvette sur place. .

Place de l’église

Arcambal 46090 Lot Occitanie comitedesfetesarcambal@gmail.com

English :

The « Eclectic » music festival is back for a 3rd edition! Jazz, rock, funk, classical and electro on the program!

German :

Das Musikfestival « éclectic » ist wieder da und geht in die dritte Runde! Jazz, Rock, Funk, Klassik und Elektro stehen auf dem Programm!

Italiano :

Il festival musicale « eclettico » torna per la terza edizione! Jazz, rock, funk, classica ed elettronica in programma!

Espanol :

El festival de música « ecléctica » celebra su 3ª edición Jazz, rock, funk, música clásica y electrónica en el programa

