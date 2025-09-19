Festival des musiques malfamées 6 MJC Lillebonne Nancy

Festival des musiques malfamées 6 MJC Lillebonne Nancy vendredi 19 septembre 2025.

Festival des musiques malfamées 6

MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : Gratuit

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-19 18:30:00

fin : 2025-09-20 23:55:00

2025-09-19

Des riffs, de la sueur, de l’énergie et de belles claques musicales le Festival des Musiques Malfamées revient en force pour sa 6ème edition !

Deux soirs à prix libre pour faire le plein de punk rock et d’énergie brute.

Des concerts, un karaoké live survolté, des vinyles qui tournent, et une ambiance de feu.

Vendredi

A partir de 18h30 (début des concerts 20h30) Prix libre

!AYYA! (Trans-Rock Nancy)

FALL OF MESSIAH (Post-Rock/Screamo Lille)

KARAOKIDS UNITED (Karaoké Punk avec des vrais musiciens qui jouent, Nancy)

EAST SOUNDS FAMILY (Passage de vinyls super cools Nancy)

Samedi

A partir de 18h30 (début des concerts 20h30) Prix libre

THE NUCLEONS PROJECT (Dirty Psycho Rock’n’Roll Lorrain)

TOPSY TURVY’S (Punk-Mélodique Poitiers)

THE TiPS (Reggae-Rock)

LE RÉPARATEUR (Punck-Rock)

EAST SOUNDS FAMILY (Passage de vinyls super cools Nancy)Tout public

MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

Riffs, sweat, energy and musical slaps in the face: the Festival des Musiques Malfamées is back in force for its 6th edition!

Two free evenings of punk rock and raw energy.

Concerts, over-the-top live karaoke, spinning vinyl and a fiery atmosphere.

Friday:

From 6.30pm (concerts start at 8.30pm) ? Free admission

aYYA (Trans-Rock ? Nancy)

FALL OF MESSIAH (Post-Rock/Screamo Lille)

KARAOKIDS UNITED (Punk karaoke with real musicians playing, Nancy)

EAST SOUNDS FAMILY (Cool vinyl showcase ? Nancy)

Saturday:

From 6.30pm (concerts start at 8.30pm) ? Free admission

THE NUCLEONS PROJECT (Dirty Psycho Rock?n?Roll Lorrain)

TOPSY TURVY?S (Punk-Melodic Poitiers)

THE TiPS (Reggae-Rock)

LE RÉPARATEUR (Punck-Rock)

EAST SOUNDS FAMILY (Passage of super cool vinyls ? Nancy)

German :

Riffs, Schweiß, Energie und musikalische Ohrfeigen: Das Festival des Musiques Malfamées kehrt mit voller Kraft zu seiner sechsten Ausgabe zurück!

An zwei Abenden können Sie bei freiem Eintritt Punkrock und rohe Energie tanken.

Konzerte, eine Live-Karaoke, Vinylplatten, die sich drehen, und eine feurige Atmosphäre.

Freitags

Ab 18:30 Uhr (Beginn der Konzerte 20:30 Uhr) ? Preis frei

!AYYA! (Trans-Rock ? Nancy)

FALL OF MESSIAH (Post-Rock/Screamo Lille)

KARAOKIDS UNITED (Punk-Karaoke mit echten Musikern, die spielen, Nancy)

EAST SOUNDS FAMILY (Auflegen von supercoolen Vinyls ? Nancy)

Samstags:

Ab 18:30 Uhr (Beginn der Konzerte 20:30 Uhr) ? Preis frei

THE NUCLEONS PROJECT (Dirty Psycho Rock?n?Roll Lorrain)

TOPSY TURVY?S (Punk-Melodic Poitiers)

THE TiPS (Reggae-Rock)

LE RÉPARATEUR (Punck-Rock)

EAST SOUNDS FAMILY (Supercoole Vinyl-Passagen? Nancy)

Italiano :

Riff, sudore, energia e schiaffi musicali: il Festival des Musiques Malfamées torna in forze per la sua 6ª edizione!

Due serate di punk rock ed energia grezza e gratuita.

Concerti, karaoke dal vivo, vinili in rotazione e un’atmosfera infuocata.

Venerdì:

Dalle 18.30 (i concerti iniziano alle 20.30) ? Ingresso libero

aYYA (Trans-Rock Nancy)

FALL OF MESSIAH (Post-Rock/Screamo Lille)

KARAOKIDS UNITED (Punk karaoke con musicisti veri, Nancy)

EAST SOUNDS FAMILY (Spettacolo di vinile cool ? Nancy)

Sabato

Dalle 18.30 (i concerti iniziano alle 20.30) ? Ingresso libero

THE NUCLEONS PROJECT (Dirty Psycho Rock’n’Roll dalla Lorena)

TOPSY TURVY’S (Punk-melodico di Poitiers)

THE TiPS (Reggae-Rock)

LE RÉPARATEUR (Punck-Rock)

EAST SOUNDS FAMILY (Passage de vinyls super cools ? Nancy)

Espanol :

Riffs, sudor, energía y bofetadas musicales: ¡el Festival des Musiques Malfamées vuelve con fuerza en su 6ª edición!

Dos noches de punk rock y energía bruta gratuitas.

Conciertos, karaoke en directo, vinilos giratorios y un ambiente de fuego.

El viernes:

A partir de las 18.30 h (los conciertos comienzan a las 20.30 h) ? Entrada gratuita

aYYA (Trans-Rock ? Nancy)

FALL OF MESSIAH (Post-Rock/Screamo Lille)

KARAOKIDS UNITED (Karaoke punk con músicos de verdad, Nancy)

EAST SOUNDS FAMILY (Espectáculo de vinilos de moda, Nancy)

Sábado

A partir de las 18h30 (conciertos a partir de las 20h30) ? Entrada gratuita

THE NUCLEONS PROJECT (Dirty Psycho Rock?n?Roll de Lorena)

TOPSY TURVY’S (Punk-Melódico de Poitiers)

THE TiPS (Reggae-Rock)

LE RÉPARATEUR (Punck-Rock)

EAST SOUNDS FAMILY (Passage de vinyls super cools ? Nancy)

