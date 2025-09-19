Festival des musiques malfamées 6 MJC Lillebonne Nancy
Festival des musiques malfamées 6 MJC Lillebonne Nancy vendredi 19 septembre 2025.
Festival des musiques malfamées 6
MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2025-09-19 18:30:00
fin : 2025-09-20 23:55:00
2025-09-19
Des riffs, de la sueur, de l’énergie et de belles claques musicales le Festival des Musiques Malfamées revient en force pour sa 6ème edition !
Deux soirs à prix libre pour faire le plein de punk rock et d’énergie brute.
Des concerts, un karaoké live survolté, des vinyles qui tournent, et une ambiance de feu.
Vendredi
A partir de 18h30 (début des concerts 20h30) Prix libre
!AYYA! (Trans-Rock Nancy)
FALL OF MESSIAH (Post-Rock/Screamo Lille)
KARAOKIDS UNITED (Karaoké Punk avec des vrais musiciens qui jouent, Nancy)
EAST SOUNDS FAMILY (Passage de vinyls super cools Nancy)
Samedi
A partir de 18h30 (début des concerts 20h30) Prix libre
THE NUCLEONS PROJECT (Dirty Psycho Rock’n’Roll Lorrain)
TOPSY TURVY’S (Punk-Mélodique Poitiers)
THE TiPS (Reggae-Rock)
LE RÉPARATEUR (Punck-Rock)
EAST SOUNDS FAMILY (Passage de vinyls super cools Nancy)Tout public
MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 36 82 82 contact@mjclillebonne.fr
English :
Riffs, sweat, energy and musical slaps in the face: the Festival des Musiques Malfamées is back in force for its 6th edition!
Two free evenings of punk rock and raw energy.
Concerts, over-the-top live karaoke, spinning vinyl and a fiery atmosphere.
Friday:
From 6.30pm (concerts start at 8.30pm) ? Free admission
aYYA (Trans-Rock ? Nancy)
FALL OF MESSIAH (Post-Rock/Screamo Lille)
KARAOKIDS UNITED (Punk karaoke with real musicians playing, Nancy)
EAST SOUNDS FAMILY (Cool vinyl showcase ? Nancy)
Saturday:
From 6.30pm (concerts start at 8.30pm) ? Free admission
THE NUCLEONS PROJECT (Dirty Psycho Rock?n?Roll Lorrain)
TOPSY TURVY?S (Punk-Melodic Poitiers)
THE TiPS (Reggae-Rock)
LE RÉPARATEUR (Punck-Rock)
EAST SOUNDS FAMILY (Passage of super cool vinyls ? Nancy)
German :
Riffs, Schweiß, Energie und musikalische Ohrfeigen: Das Festival des Musiques Malfamées kehrt mit voller Kraft zu seiner sechsten Ausgabe zurück!
An zwei Abenden können Sie bei freiem Eintritt Punkrock und rohe Energie tanken.
Konzerte, eine Live-Karaoke, Vinylplatten, die sich drehen, und eine feurige Atmosphäre.
Freitags
Ab 18:30 Uhr (Beginn der Konzerte 20:30 Uhr) ? Preis frei
!AYYA! (Trans-Rock ? Nancy)
FALL OF MESSIAH (Post-Rock/Screamo Lille)
KARAOKIDS UNITED (Punk-Karaoke mit echten Musikern, die spielen, Nancy)
EAST SOUNDS FAMILY (Auflegen von supercoolen Vinyls ? Nancy)
Samstags:
Ab 18:30 Uhr (Beginn der Konzerte 20:30 Uhr) ? Preis frei
THE NUCLEONS PROJECT (Dirty Psycho Rock?n?Roll Lorrain)
TOPSY TURVY?S (Punk-Melodic Poitiers)
THE TiPS (Reggae-Rock)
LE RÉPARATEUR (Punck-Rock)
EAST SOUNDS FAMILY (Supercoole Vinyl-Passagen? Nancy)
Italiano :
Riff, sudore, energia e schiaffi musicali: il Festival des Musiques Malfamées torna in forze per la sua 6ª edizione!
Due serate di punk rock ed energia grezza e gratuita.
Concerti, karaoke dal vivo, vinili in rotazione e un’atmosfera infuocata.
Venerdì:
Dalle 18.30 (i concerti iniziano alle 20.30) ? Ingresso libero
aYYA (Trans-Rock Nancy)
FALL OF MESSIAH (Post-Rock/Screamo Lille)
KARAOKIDS UNITED (Punk karaoke con musicisti veri, Nancy)
EAST SOUNDS FAMILY (Spettacolo di vinile cool ? Nancy)
Sabato
Dalle 18.30 (i concerti iniziano alle 20.30) ? Ingresso libero
THE NUCLEONS PROJECT (Dirty Psycho Rock’n’Roll dalla Lorena)
TOPSY TURVY’S (Punk-melodico di Poitiers)
THE TiPS (Reggae-Rock)
LE RÉPARATEUR (Punck-Rock)
EAST SOUNDS FAMILY (Passage de vinyls super cools ? Nancy)
Espanol :
Riffs, sudor, energía y bofetadas musicales: ¡el Festival des Musiques Malfamées vuelve con fuerza en su 6ª edición!
Dos noches de punk rock y energía bruta gratuitas.
Conciertos, karaoke en directo, vinilos giratorios y un ambiente de fuego.
El viernes:
A partir de las 18.30 h (los conciertos comienzan a las 20.30 h) ? Entrada gratuita
aYYA (Trans-Rock ? Nancy)
FALL OF MESSIAH (Post-Rock/Screamo Lille)
KARAOKIDS UNITED (Karaoke punk con músicos de verdad, Nancy)
EAST SOUNDS FAMILY (Espectáculo de vinilos de moda, Nancy)
Sábado
A partir de las 18h30 (conciertos a partir de las 20h30) ? Entrada gratuita
THE NUCLEONS PROJECT (Dirty Psycho Rock?n?Roll de Lorena)
TOPSY TURVY’S (Punk-Melódico de Poitiers)
THE TiPS (Reggae-Rock)
LE RÉPARATEUR (Punck-Rock)
EAST SOUNDS FAMILY (Passage de vinyls super cools ? Nancy)
