Festival des musiques sacrées du monde Urbeis
Festival des musiques sacrées du monde Urbeis samedi 4 octobre 2025.
Festival des musiques sacrées du monde
6 route des Crêtes Urbeis Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-10-04 09:30:00
fin : 2025-10-05
2025-10-04 2025-10-05
ABC-Climont propose en partenariat avec la 13ème édition des « Sacrées Journées de Strasbourg Festival des Musiques Sacrées du Monde » un week-end de rencontre interreligieuse Pour notre sœur la Terre .
A cette occasion, voici le programme concocté
– Samedi 15h « pour notre sœur la terre » présentation commentée du cantique.
– Samedi 19h festin interreligieux et interconvictionnel.
– Dimanche 9h30 accueil et atelier autour des récits bibliques.
– Dimanche 12h temps de cuisine interreligieuse.
– Dimanche 14h atelier de chant avec Agnès Keller.
– Dimanche 18h concert au temple du Climont. .
6 route des Crêtes Urbeis 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 35 35 77 52 contact@abc-climont.eu
