Festival des musiques sacrées du monde Urbeis

Festival des musiques sacrées du monde Urbeis samedi 4 octobre 2025.

Festival des musiques sacrées du monde

6 route des Crêtes Urbeis Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-04 09:30:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-04 2025-10-05

ABC-Climont propose en partenariat avec la 13ème édition des « Sacrées Journées de Strasbourg Festival des Musiques Sacrées du Monde » un week-end de rencontre interreligieuse Pour notre sœur la Terre .

A cette occasion, voici le programme concocté

– Samedi 15h « pour notre sœur la terre » présentation commentée du cantique.

– Samedi 19h festin interreligieux et interconvictionnel.

– Dimanche 9h30 accueil et atelier autour des récits bibliques.

– Dimanche 12h temps de cuisine interreligieuse.

– Dimanche 14h atelier de chant avec Agnès Keller.

– Dimanche 18h concert au temple du Climont. .

6 route des Crêtes Urbeis 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 35 35 77 52 contact@abc-climont.eu

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival des musiques sacrées du monde Urbeis a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé