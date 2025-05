Festival des Noizygolos – Noizay, 23 mai 2025 15:00, Noizay.

Les Noizygolos vous donne rendez-vous pour leur festival de théâtre « rencontres en val d’Amboise ».

Du 23 au 25 mai 2025, les Noizygolos vous proposent 3 spectacles de théâtre. Au programme:

Vendredi 23 mai à 20h30 et dimanche 25 mai à 15h: Spectacle contemporain et humour.

Samedi 24 mai à 14h30: Les rencontres de jeunes comédiens en Val d’Amboise. (Entrée libre avec participation au chapeau).

Samedi 24 mai à 20h30: Spectacle cabaret des AmboiZinzins.

Réservation possible au plus tard 24h avant chaque spectacle.

Petite restauration et buvette sur place. 16 .

Rue du 8 Mai 1945

Noizay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 15 62 32 01

English :

Les Noizygolos invite you to their theater festival « rencontres en val d’Amboise ».

German :

Die Noizygolos laden Sie zu ihrem Theaterfestival « rencontres en val d’Amboise » ein.

Italiano :

I Noizygolos vi invitano al loro festival teatrale « rencontres en val d’Amboise ».

Espanol :

Les Noizygolos le invitan a su festival de teatro « rencontres en val d’Amboise ».

