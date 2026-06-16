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Festival des Notes Bleues Place du village Saint-Martial-de-Mirambeau

Festival des Notes Bleues Place du village Saint-Martial-de-Mirambeau samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Place du village

Adresse : 1 chez Abriard

Ville : 17150 Saint-Martial-de-Mirambeau

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Saint-Martial-de-Mirambeau

Festival des Notes Bleues

Place du village 1 chez Abriard Saint-Martial-de-Mirambeau Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-04 23:45:00

Date(s) :
2026-07-04

16ème édition du festival des Notes Bleues
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Place du village 1 chez Abriard Saint-Martial-de-Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 31 92 09  duconge.dany@free.fr

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English :

16th Edition of the Notes Bleues Festival

L’événement Festival des Notes Bleues Saint-Martial-de-Mirambeau a été mis à jour le 2026-06-16 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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