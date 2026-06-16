Festival des Notes Bleues Place du village Saint-Martial-de-Mirambeau
Festival des Notes Bleues Place du village Saint-Martial-de-Mirambeau samedi 4 juillet 2026.
Saint-Martial-de-Mirambeau
Festival des Notes Bleues
Place du village 1 chez Abriard Saint-Martial-de-Mirambeau Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-04 23:45:00
Date(s) :
2026-07-04
16ème édition du festival des Notes Bleues
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Place du village 1 chez Abriard Saint-Martial-de-Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 31 92 09 duconge.dany@free.fr
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English :
16th Edition of the Notes Bleues Festival
L’événement Festival des Notes Bleues Saint-Martial-de-Mirambeau a été mis à jour le 2026-06-16 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge