Festival des Nuits de Joux Carte blanche Pilote 001 La Cluse-et-Mijoux dimanche 3 août 2025 19:00:00.

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-08-03 19:00:00

fin : 2025-08-03 21:00:00

2025-08-03

A l’aide de ses synthés et de ses pédales d’effets, les titres de Yann Quelennec s’étirent et se transforment en compositions de musique ambient. À la manière de Nils Frahm, Fred Again ou Hania Rani, il construit les sons progressivement pour un résultat entre pop éthérée et musique atmosphérique.

Billetterie sur place, en ligne ou dans les Offices de Tourisme de Pontarlier et de Malbuisson. .

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 29 36 cadh-25@orange.fr

