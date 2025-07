Festival des Nuits de Joux Carte blanche Stand down and up La Cluse-et-Mijoux

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-08-08 19:00:00

fin : 2025-08-08 21:00:00

2025-08-08

En 2017, Valentin démarre le stand up. Mais il a l’impression que ses thèmes sont trop intimes, que parfois le public rit mais parfois non, qu’on ne sait pas s’il est comédien ou humoriste, bref qu’il a trop le “cul entre deux chaises“. En 2018, il arrête. Le 8 août à 19h, venez fêter son retour !

A partir de 14 ans. Billetterie sur place, en ligne ou dans les Offices de Tourisme de Pontarlier et de Malbuisson. .

