Festival des Nuits de Joux Concert Lys Impala La Cluse-et-Mijoux

Festival des Nuits de Joux Concert Lys Impala La Cluse-et-Mijoux samedi 9 août 2025 19:00:00.

Festival des Nuits de Joux Concert Lys Impala

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09 19:00:00

fin : 2025-08-09 21:30:00

Date(s) :

2025-08-09

Soul onirique et caféinée Après 2 années de collaboration, un EP et plus de 30 dates sur le territoire franc-comtois en duo, Lys Impala se renouvelle et s’agrandit pour une formule résolument plus soul et festive, gardant toujours de jolies parenthèses oniriques.

Billetterie sur place, en ligne ou dans les Offices de Tourisme de Pontarlier et de Malbuisson. .

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 29 36 cadh-25@orange.fr

English : Festival des Nuits de Joux Concert Lys Impala

German : Festival des Nuits de Joux Concert Lys Impala

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival des Nuits de Joux Concert Lys Impala La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2025-06-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS