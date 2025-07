Festival des Nuits de Joux Concert Souvnans La Cluse-et-Mijoux

Festival des Nuits de Joux Concert Souvnans La Cluse-et-Mijoux samedi 26 juillet 2025 19:00:00.

Festival des Nuits de Joux Concert Souvnans

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26 19:00:00

fin : 2025-07-26 21:30:00

Date(s) :

2025-07-26

Jazz créole et chants spirituels des Caraïbes. Entre concert et cérémonie, une création entraînant le public sur le fil d’un voyage passant par Port-au-Prince en Haïti, Santiago de Cuba et la Nouvelle-Orléans.

Billetterie sur place, en ligne ou dans les Offices de Tourisme de Pontarlier et de Malbuisson. .

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 29 36 cadh-25@orange.fr

English : Festival des Nuits de Joux Concert Souvnans

German : Festival des Nuits de Joux Concert Souvnans

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival des Nuits de Joux Concert Souvnans La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2025-06-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS