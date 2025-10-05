Festival des Orgues en Pays de la Loire Concert Bombarde et Orgue Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine

Saint-Macaire-en-Mauges Place Henri Doizy Sèvremoine Maine-et-Loire

Début : 2025-10-05 16:00:00

fin : 2025-10-05 17:30:00

2025-10-05

L’association ORGUE ET MUSIQUE A SEVREMOINE programme un concert de musique bretonne Bombarde et Orgue, dans le cadre du Festival des Orgues en Pays de la Loire.

L’organiste Mickaël Gaborieau et le talabarder Fabrice Lothodé ont construit un programme musical dans lequel alternent mélodies populaires et œuvres du répertoire classique.

Tarif participation libre aux frais .

+33 2 41 55 11 47 contact@orguesaintmacaire.org

