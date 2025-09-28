Festival des Orgues en Pays de la Loire Emmanuel Hocdé & Santiago Marti à Chemillé Place des Pérrochère Chemillé-en-Anjou

Festival des Orgues en Pays de la Loire Emmanuel Hocdé & Santiago Marti à Chemillé Place des Pérrochère Chemillé-en-Anjou dimanche 28 septembre 2025.

Festival des Orgues en Pays de la Loire Emmanuel Hocdé & Santiago Marti à Chemillé

Place des Pérrochère Chemillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-09-28 16:00:00

fin : 2025-09-28 17:30:00

2025-09-28

4ème Festival Orgue en Anjou Emmanuel Hocdé & Santiago Marti

Une invitation à un voyage musical à travers les siècles et les styles. De la poésie lyrique de la Méditation de Thaïs de Massenet aux chorals profonds de Bach, en passant par la délicatesse de Fauré et la chaleur expressive de Bozza, le programme explore des univers variés.

Les sonorités baroques de Telemann et les accents festifs des Noëls de D’Aquin et Fauchard côtoient enfin l’énergie et la sensualité du tango d’Astor Piazzolla, avec Primavera Porteña et Libertango.

L’association Orgue et musique à Sèvremoine est heureuse de proposer ce concert consacré à la musique bretonne. C’est la première fois que nous proposons ce type de programmation ! Nous avons à cœur de proposer des concerts diversifiés, ainsi le public de nos concerts est habitué à qualité et à la variété des ensembles et des programmations artistiques. Nos concerts rencontrent un public de plus en plus nombreux, rejoignez-nous !

Eglise de Saint Macaire en Mauges

Participation libre aux frais .

Place des Pérrochère Chemillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 11 47 contact@orguesaintmacaire.org

English :

4th Festival Orgue en Anjou: Emmanuel Hocdé & Santiago Marti

German :

4. Festival Orgue en Anjou: Emmanuel Hocdé & Santiago Marti

Italiano :

4° Festival Orgue en Anjou: Emmanuel Hocdé e Santiago Marti

Espanol :

4º Festival Orgue en Anjou: Emmanuel Hocdé & Santiago Marti

