Festival des Orgues en Val de Saire Le Vast mercredi 15 juillet 2026.

Le Vast

Festival des Orgues en Val de Saire

Eglise Le Vast Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Pierre-François PURSON (orgue)

Eglise du Vast. .

Eglise Le Vast 50630 Manche Normandie

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English : Festival des Orgues en Val de Saire

L’événement Festival des Orgues en Val de Saire Le Vast a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cotentin Le Val de Saire