Festival des Orgues en Val de Saire Le Vast
Festival des Orgues en Val de Saire Le Vast mercredi 15 juillet 2026.
Le Vast
Festival des Orgues en Val de Saire
Eglise Le Vast Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Pierre-François PURSON (orgue)
Eglise du Vast. .
Eglise Le Vast 50630 Manche Normandie
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English : Festival des Orgues en Val de Saire
L’événement Festival des Orgues en Val de Saire Le Vast a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cotentin Le Val de Saire