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Festival des Orgues en Val de Saire Le Vast

Festival des Orgues en Val de Saire Le Vast

Festival des Orgues en Val de Saire Le Vast mercredi 15 juillet 2026.

Adresse
Eglise
Ville
50630 Le Vast
Département
Manche
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Le Vast

Festival des Orgues en Val de Saire

Eglise Le Vast Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Pierre-François PURSON (orgue)
Eglise du Vast.   .

Eglise Le Vast 50630 Manche Normandie  

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English : Festival des Orgues en Val de Saire

L’événement Festival des Orgues en Val de Saire Le Vast a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cotentin Le Val de Saire