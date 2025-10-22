Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival Des parents, des bébés A la manière de Yayoi Kusama Gamaches

1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-22 15:00:00
fin : 2025-10-22 16:00:00

2025-10-22

Gratuit Sur inscription
Viens créer en t’inspirant des œuvres de l’artiste Yayoi Kusama.
(Durée 1h) dès 5 ans
1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43  mediatheque@gamaches.fr

English :

Free Registration required
Come and be inspired by the works of artist Yayoi Kusama.
(Duration: 1h) from 5 years

German :

Kostenlos Mit Anmeldung
Lass dich von den Werken der Künstlerin Yayoi Kusama inspirieren.
(Dauer: 1 Std.) ab 5 Jahren

Italiano :

Gratuito Registrazione obbligatoria
Venite a creare qualcosa ispirato alle opere dell’artista Yayoi Kusama.
(Durata: 1 ora) da 5 anni

Espanol :

Gratuito Inscripción obligatoria
Ven a crear algo inspirado en las obras de la artista Yayoi Kusama.
(Duración: 1 hora) a partir de 5 años

