Festival Des parents, des bébés A la manière de Yayoi Kusama Gamaches

1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme
Viens créer en t’inspirant des œuvres de l’artiste Yayoi Kusama.
(Durée 1h) dès 5 ans
1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque@gamaches.fr
English :
Free Registration required
Come and be inspired by the works of artist Yayoi Kusama.
(Duration: 1h) from 5 years
German :
Kostenlos Mit Anmeldung
Lass dich von den Werken der Künstlerin Yayoi Kusama inspirieren.
(Dauer: 1 Std.) ab 5 Jahren
Italiano :
Gratuito Registrazione obbligatoria
Venite a creare qualcosa ispirato alle opere dell’artista Yayoi Kusama.
(Durata: 1 ora) da 5 anni
Espanol :
Gratuito Inscripción obligatoria
Ven a crear algo inspirado en las obras de la artista Yayoi Kusama.
(Duración: 1 hora) a partir de 5 años
