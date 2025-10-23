Festival Des parents, des bébés Coloriage collaboratif Gamaches

1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-23 10:30:00

fin : 2025-10-23 11:30:00

2025-10-23

Gratuit Sur inscription

Tous les participants colorerons une partie d’un dessin. Lorsque les morceaux seront réunis, on pourra le découvrir dans sa totalité.

(Durée 1h) dès 5 ans

1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque@gamaches.fr

English :

Free Registration required

All participants will color part of a drawing. Once all the pieces have been put together, the whole picture can be seen.

(Duration: 1h) from 5 years

German :

Kostenlos nach Anmeldung

Alle Teilnehmer werden einen Teil einer Zeichnung einfärben. Wenn die Teile wieder zusammengesetzt sind, kann man die Zeichnung in ihrer Gesamtheit entdecken.

(Dauer: 1 Stunde) ab 5 Jahren

Italiano :

Gratuito Iscrizione obbligatoria

Tutti i partecipanti coloreranno una parte di un disegno. Una volta messi insieme tutti i pezzi, si potrà vedere l’intero disegno.

(Durata: 1 ora) da 5 anni

Espanol :

Gratuito Inscripción obligatoria

Todos los participantes colorearán una parte de un dibujo. Una vez unidas todas las piezas, se podrá ver el dibujo completo.

(Duración: 1 hora) a partir de 5 años

