Festival Des parents, des bébés Coloriage collaboratif Gamaches jeudi 23 octobre 2025.
1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-23 10:30:00
fin : 2025-10-23 11:30:00
2025-10-23
Gratuit Sur inscription
Tous les participants colorerons une partie d’un dessin. Lorsque les morceaux seront réunis, on pourra le découvrir dans sa totalité.
(Durée 1h) dès 5 ans
1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque@gamaches.fr
English :
Free Registration required
All participants will color part of a drawing. Once all the pieces have been put together, the whole picture can be seen.
(Duration: 1h) from 5 years
German :
Kostenlos nach Anmeldung
Alle Teilnehmer werden einen Teil einer Zeichnung einfärben. Wenn die Teile wieder zusammengesetzt sind, kann man die Zeichnung in ihrer Gesamtheit entdecken.
(Dauer: 1 Stunde) ab 5 Jahren
Italiano :
Gratuito Iscrizione obbligatoria
Tutti i partecipanti coloreranno una parte di un disegno. Una volta messi insieme tutti i pezzi, si potrà vedere l’intero disegno.
(Durata: 1 ora) da 5 anni
Espanol :
Gratuito Inscripción obligatoria
Todos los participantes colorearán una parte de un dibujo. Una vez unidas todas las piezas, se podrá ver el dibujo completo.
(Duración: 1 hora) a partir de 5 años
