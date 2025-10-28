Festival Des parents, des bébés Des histoires autrement Gamaches
1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-28
fin : 2025-10-28
2025-10-28
Gratuit Sur inscription
Conte en tissu, kamishibaï, livres pop-up et plein d’autres surprises, pour raconter des histoires différemment.
(Durée 40min) Dès 3 ans
1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque@gamaches.fr
English :
Free Registration required
Fabric storytelling, kamishibaï, pop-up books and lots of other surprises, to tell stories in a different way.
(Duration: 40min) From age 3
German :
Kostenlos Mit Anmeldung
Märchen aus Stoff, Kamishibai, Pop-up-Bücher und viele andere Überraschungen, um Geschichten anders zu erzählen.
(Dauer: 40min) Ab 3 Jahren
Italiano :
Gratuito Iscrizione obbligatoria
Narrazione in tessuto, kamishibai, libri pop-up e tante altre sorprese, per raccontare storie in modo diverso.
(Durata: 40 minuti) A partire da 3 anni
Espanol :
Gratuito Inscripción obligatoria
Cuentacuentos en tela, kamishibai, libros pop-up y muchas sorpresas más, para contar historias de una manera diferente.
(Duración: 40min) A partir de 3 años
