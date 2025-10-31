Festival Des parents, des bébés Halloween Gamaches
Festival Des parents, des bébés Halloween Gamaches vendredi 31 octobre 2025.
Festival Des parents, des bébés Halloween
1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-31 10:30:00
fin : 2025-10-31 11:30:00
2025-10-31
Gratuit Sur inscription
Lecture d’histoires qui font peur et activité manuelle. Si vous le souhaitez, venez déguisés !
Durée 1h dès 4 ans
1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque@gamaches.fr
English :
Free Registration required
Reading of scary stories and manual activity. Come dressed up if you like!
Duration: 1h from 4 years
German :
Kostenlos Mit Anmeldung
Lesen von Gruselgeschichten und Basteln. Wenn Sie möchten, kommen Sie verkleidet!
Dauer: 1 Stunde ab 4 Jahren
Italiano :
Gratuito Iscrizione obbligatoria
Lettura di storie di paura e attività manuale. Se volete, venite vestiti!
Durata: 1 ora da 4 anni
Espanol :
Gratuito Inscripción obligatoria
Lectura de cuentos de miedo y actividad manual. ¡Ven disfrazado si quieres!
Duración: 1 hora a partir de 4 años
