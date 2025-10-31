Festival Des parents, des bébés Halloween Gamaches

Festival Des parents, des bébés Halloween Gamaches vendredi 31 octobre 2025.

Festival Des parents, des bébés Halloween

1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-31 10:30:00

fin : 2025-10-31 11:30:00

2025-10-31

Gratuit Sur inscription

Lecture d’histoires qui font peur et activité manuelle. Si vous le souhaitez, venez déguisés !

Durée 1h dès 4 ans

Durée 1h dès 4 ans .

1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque@gamaches.fr

English :

Free Registration required

Reading of scary stories and manual activity. Come dressed up if you like!

Duration: 1h from 4 years

German :

Kostenlos Mit Anmeldung

Lesen von Gruselgeschichten und Basteln. Wenn Sie möchten, kommen Sie verkleidet!

Dauer: 1 Stunde ab 4 Jahren

Italiano :

Gratuito Iscrizione obbligatoria

Lettura di storie di paura e attività manuale. Se volete, venite vestiti!

Durata: 1 ora da 4 anni

Espanol :

Gratuito Inscripción obligatoria

Lectura de cuentos de miedo y actividad manual. ¡Ven disfrazado si quieres!

Duración: 1 hora a partir de 4 años

