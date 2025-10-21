Festival Des parents, des bébés Histoires d’arbres Gamaches
Viens écouter des histoires autour des arbres et dessiner ton arbre (Durée 1h)
dès 3 ans
1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque@gamaches.fr
English :
Free Registration required
Come and listen to stories about trees and draw your own tree (Duration: 1h)
ages 3 and up
German :
Kostenlos Auf Anmeldung
Komm und hör Geschichten rund um Bäume und zeichne deinen Baum (Dauer: 1 Std.)
ab 3 Jahren
Italiano :
Gratuito Iscrizione obbligatoria
Vieni ad ascoltare storie sugli alberi e a disegnare il tuo albero (Durata: 1 ora)
a partire dai 3 anni
Espanol :
Gratuito Inscripción obligatoria
Ven a escuchar historias sobre árboles y dibuja tu propio árbol (Duración: 1 hora)
a partir de 3 años
