Festival Des parents, des bébés Histoires d’arbres Gamaches mardi 21 octobre 2025.

1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-21 10:30:00

fin : 2025-10-21 11:30:00

2025-10-21

Gratuit Sur inscription

Viens écouter des histoires autour des arbres et dessiner ton arbre (Durée 1h)

dès 3 ans

1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque@gamaches.fr

English :

Free Registration required

Come and listen to stories about trees and draw your own tree (Duration: 1h)

ages 3 and up

German :

Kostenlos Auf Anmeldung

Komm und hör Geschichten rund um Bäume und zeichne deinen Baum (Dauer: 1 Std.)

ab 3 Jahren

Italiano :

Gratuito Iscrizione obbligatoria

Vieni ad ascoltare storie sugli alberi e a disegnare il tuo albero (Durata: 1 ora)

a partire dai 3 anni

Espanol :

Gratuito Inscripción obligatoria

Ven a escuchar historias sobre árboles y dibuja tu propio árbol (Duración: 1 hora)

a partir de 3 años

