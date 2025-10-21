Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival Des parents, des bébés Histoires d’arbres

1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-21 10:30:00
fin : 2025-10-21 11:30:00

2025-10-21

Viens écouter des histoires autour des arbres et dessiner ton arbre (Durée 1h)
dès 3 ans
1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43  mediatheque@gamaches.fr

English :

Free Registration required
Come and listen to stories about trees and draw your own tree (Duration: 1h)
ages 3 and up

German :

Kostenlos Auf Anmeldung
Komm und hör Geschichten rund um Bäume und zeichne deinen Baum (Dauer: 1 Std.)
ab 3 Jahren

Italiano :

Gratuito Iscrizione obbligatoria
Vieni ad ascoltare storie sugli alberi e a disegnare il tuo albero (Durata: 1 ora)
a partire dai 3 anni

Espanol :

Gratuito Inscripción obligatoria
Ven a escuchar historias sobre árboles y dibuja tu propio árbol (Duración: 1 hora)
a partir de 3 años

L’événement Festival Des parents, des bébés Histoires d’arbres Gamaches a été mis à jour le 2025-10-17 par DESTINATION LE TREPORT MERS