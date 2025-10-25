Festival « Des parents, des bébés » Ma mélodie Gamaches
Festival « Des parents, des bébés » Ma mélodie
1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme
Début : 2025-10-25 15:30:00
Spectacle musical de la Compagnie Balbibus, on suit le voyage d’une mélodie, ses rencontres et ses apprentissages…
Pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents et grands-parents.
Spectacle musical de la Compagnie Balbibus, on suit le voyage d’une mélodie, ses rencontres et ses apprentissages…
Pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents et grands-parents. .
1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque.gamaches@gmail.com
English :
Free
Registration required
Musical show by Compagnie Balbibus, following the journey of a melody, its encounters and learning…
For children aged 3 to 6 and their parents and grandparents.
German :
Kostenlos
Auf Anmeldung
Musikalisches Spektakel der Compagnie Balbibus. Man folgt der Reise einer Melodie, ihren Begegnungen und ihrem Lernen…
Für Kinder von 3 bis 6 Jahren und ihre Eltern und Großeltern.
Italiano :
Gratuito
Registrazione obbligatoria
Spettacolo musicale della Compagnie Balbibus, che segue il viaggio di una melodia, i suoi incontri e il suo apprendimento…
Per bambini dai 3 ai 6 anni e i loro genitori e nonni.
Espanol :
Gratis
Inscripción obligatoria
Espectáculo musical de la Compagnie Balbibus, que sigue el viaje de una melodía, sus encuentros y su aprendizaje…
Para niños de 3 a 6 años y sus padres y abuelos.
