Festival des peintres

Dans tout le village Abondance Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

Le thème retenu pour 2026 est Abondance imaginaire une interprétation libre, surréaliste ou poétique du village.

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Dans tout le village Abondance 74360 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 97 99 36 contact@abondance.blog

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English : Painters’ Festival

The theme for 2026 is Abondance imaginaire : a free, surreal or poetic interpretation of the village.

L’événement Festival des peintres Abondance a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Leman Mountains Explore