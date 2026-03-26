Festival des peintres Abondance
Festival des peintres Abondance samedi 18 juillet 2026.
Festival des peintres
Dans tout le village Abondance Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-18
Le thème retenu pour 2026 est Abondance imaginaire une interprétation libre, surréaliste ou poétique du village.
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Dans tout le village Abondance 74360 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 97 99 36 contact@abondance.blog
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English : Painters’ Festival
The theme for 2026 is Abondance imaginaire : a free, surreal or poetic interpretation of the village.
L’événement Festival des peintres Abondance a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Leman Mountains Explore