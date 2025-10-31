Festival des Petites Sorcières clôture du festival Najac
Festival des Petites Sorcières clôture du festival Najac vendredi 31 octobre 2025.
Festival des Petites Sorcières clôture du festival
6 rue Lapeyrade Najac Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif enfant
– de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Venez profiter d’un moment de convivialité pour clôturer le festival.
15h-17h Maquillage enfants + goûter
Dès 18h30 DÎNER SPECTACLE.
Au menu poule farcie et cabaret rêves présenté par les talentueuses danseuses de la Cie Et bien, dansez maintenant à la Salle des fêtes, Najac 15 .
6 rue Lapeyrade Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 07 05 43 02 leliendelatelier@gmail.com
English :
Come and enjoy a convivial moment to close the festival.
German :
Genießen Sie einen geselligen Moment zum Abschluss des Festivals.
Italiano :
Venite a godervi un momento di convivialità per chiudere il festival.
Espanol :
Venga a disfrutar de un momento de convivencia para clausurar el festival.
L’événement Festival des Petites Sorcières clôture du festival Najac a été mis à jour le 2025-10-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)