Festival des Petites Sorcières clôture du festival Najac vendredi 31 octobre 2025.

6 rue Lapeyrade Najac Aveyron

Tarif : – – EUR
15
Tarif enfant
– de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-31
fin : 2025-10-31

Date(s) :
2025-10-31

Venez profiter d’un moment de convivialité pour clôturer le festival.
15h-17h Maquillage enfants + goûter
Dès 18h30 DÎNER SPECTACLE.
Au menu poule farcie et cabaret rêves présenté par les talentueuses danseuses de la Cie Et bien, dansez maintenant à la Salle des fêtes, Najac 15  .

6 rue Lapeyrade Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 07 05 43 02  leliendelatelier@gmail.com

English :

Come and enjoy a convivial moment to close the festival.

German :

Genießen Sie einen geselligen Moment zum Abschluss des Festivals.

Italiano :

Venite a godervi un momento di convivialità per chiudere il festival.

Espanol :

Venga a disfrutar de un momento de convivencia para clausurar el festival.

