Festival des Petites Sorcières clôture du festival Najac vendredi 31 octobre 2025.

6 rue Lapeyrade Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif enfant

– de 12 ans

Début : Vendredi 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Venez profiter d’un moment de convivialité pour clôturer le festival.

15h-17h Maquillage enfants + goûter

Dès 18h30 DÎNER SPECTACLE.

Au menu poule farcie et cabaret rêves présenté par les talentueuses danseuses de la Cie Et bien, dansez maintenant à la Salle des fêtes, Najac 15 .

6 rue Lapeyrade Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 07 05 43 02 leliendelatelier@gmail.com

English :

Come and enjoy a convivial moment to close the festival.

German :

Genießen Sie einen geselligen Moment zum Abschluss des Festivals.

Italiano :

Venite a godervi un momento di convivialità per chiudere il festival.

Espanol :

Venga a disfrutar de un momento de convivencia para clausurar el festival.

2025-10-17