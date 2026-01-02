Festival des petits formats Salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs

Festival des petits formats

Salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Jura

Début : 2026-02-20 18:30:00

fin : 2026-02-21

2026-02-20

Festival des petits formats le 20 et 21 février à la salle des fêtes de Clairvaux-les-Lacs.

Repas servi à partir de 19h00 entrée + plat + dessert. Gratin Comtois ou Byriani Poulet ou végé (riz à l’indienne).

Vendredi 20 février

Salim Nalajoie (slam joyeux et humaniste) et Anibal Galant (chansons poétiques et malicieuses).

Samedi 21 février

Gauthier Fourcade, funambule des mots, et Luc Burbaloff pour une musique festive et participative.

Réservation conseillée par téléphone ou mail. .

Salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 91 25 64 cultures.paysdeslacs@gmail.com

