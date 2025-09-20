Festival des Places : trois places en fête ! Square Monseigneur Maillet Paris

Festival des Places : trois places en fête ! Square Monseigneur Maillet Paris samedi 20 septembre 2025.

️ Samedi 20 septembre



Place du Châtelet & Place des Abbesses (18e)





15h | 30 min | Place des Abbesses



Performance Gush is Great – dans le cadre du Focus Jeunes Créateurs



Julie Botet, Simon Le Borgne, Max Gomard, Philomène Jander, Zoé Lakhnati, Ulysse Zangs avec les élèves du CRR de Paris – Ida Rubinstein



Performance lauréate du concours Danse élargie 2024, cette version XXL de Gush is Great est transmise à des jeunes danseuses et danseurs du CRR de Paris – Ida Rubinstein et revient dans la rue où elle a été créée. Un moment simple et épuré autour du toucher, des objets et d’une apparente lenteur.

15h | 25 min | Place du Châtelet



Démonstration de danse : Charleston, Lindy-Hop, Disco



Par le PSPBB – Pôle supérieur d’enseignement artistique Paris – Boulogne-Billancourt



Un voyage dansant, des clubs de jazz des années 1920 aux pistes disco des années 1970,



avec les étudiantes et étudiants du DNSPD 3ème année.

15h30 | 20 min | Place du Châtelet



Performance Les cimes



Collectif Minuit 12



Le public est plongé au cœur d’une forêt vivante. Dans cet espace urbain, la forêt s’anime : les danseuses deviennent arbres, elfes, gardiennes. La place se transforme en paysage imaginaire à protéger où les arbres, trésors menacés, deviennent sources d’inspiration.

16h | 1h30 | Place du Châtelet



Châtelet Musical Club



En partenariat avec le Théâtre du Châtelet



Amateurs et professionnels de la comédie musicale, de 7 à 77 ans, se retrouvent dans un esprit de partage et de convivialité. Sur scène, chant et danse explorent tous les genres, du classique au rock, du hip-hop à la valse, avec énergie et liberté. Une célébration joyeuse et exigeante du théâtre musical pour tous les publics.

️ Dimanche 21 septembre



Place des Fêtes (19e)



11h | 25 min | Kiosque du square Monseigneur Maillet



Conte La Légende du Géant



Avec Roch Amedet Banzouzi



Un conte plein de magie pour petits et grands, à écouter et partager en famille.

12h | 1h | Place des Fêtes



Atelier de danse clubbing



Avec Julien Grosvalet & DJ Paulette Sauvage



Le chorégraphe Julien Grosvalet et DJ Paulette Sauvage transforment la Place des Fêtes en dancefloor à ciel ouvert. Un rendez-vous pour toutes et tous pour danser ensemble et partager l’énergie de la fête.

12h | 2h | Place des Fêtes



Consultations poétiques



Avec la Troupe de l’Imaginaire

13h | 1h | Place des Fêtes



Concert Django Celebration ft. Fanou Torracinta, Hugo Guezbar, William Brunard



En partenariat avec le Club Sunset & Sunside



Un apéro jazz manouche pour un moment chaleureux et festif autour de cette musique riche d’histoire et de partage.

15h | 2h | Place des Fêtes



Démonstration & initiation au Tennis Ballon



En collaboration avec le Paris Université Club



Venez découvrir ce sport collectif inventé par les Tchèques dans les années 1900, aujourd’hui pratiqué dans 60 pays.Par équipes de 1 à 3 joueur.se.s, venez confronter vos talents lors des matchs animés par les coachs de la section football du PUC.

15h30 | 1h30 | Place des Fêtes



Performance participative de Madison : Mini.Mad + MAD.ma



Guidée par Julien Grosvalet et trois danseurs



Une expérience collective et individuelle du Madison, entre endurance et dépassement de soi, sur des musiques variées. Guidés par Julien Grosvalet et ses trois danseurs, laissez-vous embarquer dans la chorégraphie simple et rythmée du madison : 16 temps, 16 pas qui se répètent à l’infini dans 4 directions, pour une chorégraphie envoûtante !

17h | 25 min | Kiosque du square Monseigneur Maillet



Conte La Légende du Géant



Avec Roch Amedet Banzouzi



Un voyage imaginaire à écouter et partager en famille.

19h | 1h30 | Place des Fêtes



Concert Le Mange Bal



Avec Théodore Lefeuvre (accordéon, claviers, machines) et Nils Kassap (clarinette)



Le Mange Bal réinvente le bal folk en fusionnant les sonorités traditionnelles occitanes, auvergnates, bretonnes et l’énergie électro pour une expérience musicale hors du commun.

A SUIVRE :

Dimanche 28 septembre – Sortez ! Dansez !



Place du Châtelet



Journée de pratiques de danses urbaines avec la Compagnie Amala Dianor et Maud Le Pladec ( CCN-Ballet de Lorraine )

Ce week-end le Festival des Places se déploie sur trois places à Paris pour une culture à ciel ouvert : place du Châtelet, place des Abbesses et place des Fêtes ! Gratuit et accessible à toutes et tous, le festival transforme l’espace public en terrain d’expression, de rencontres, de pratiques culturelles et sportives.

Du samedi 20 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-20T02:00:00+02:00

fin : 2025-09-22T01:59:59+02:00

Date(s) :

Square Monseigneur Maillet Place des Fêtes 75019 Paris

https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-25-26/les-places-en-fete