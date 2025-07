FESTIVAL DES P’TITS BONHEURS! SALLE DES FETES Savères

SALLE DES FETES 2 Place du 11 Novembre Savères Haute-Garonne

Début : 2025-08-03 10:00:00

fin : 2025-08-03 18:00:00

2025-08-03

L’association Bisawake vous invite à la 4ème édition du Festival des p’tits bonheurs! Célébrons ce qui rend heureux! Activités insolites et gratuites.

“ Célébrons ce qui rend heureux ”

Venez découvrir la quatrième édition !! Le Festival des P’tits Bonheurs s’installe de nouveau à Savères le dimanche 3 août de 10h à 18h. “Célébrons ce qui rend heureux” , reste notre leitmotiv pour ce festival, gratuit, qui met en lumière les étincelles de joies simples qui décorent le quotidien.

Ils seront une trentaine de “Partageurs de Bonheur” à accueillir les visiteurs dans leurs petites bulles d’insouciance, pour leur faire découvrir ce qui les fait vibrer gribouiller, sauter dans les flaques, écouter le bruit de l’orage, trouver des formes dans les nuages, …

Leur but que vous puissiez repartir avec de nouveaux petits bonheurs, pour agrémenter le quotidien sans autre investissement que sa bonne volonté ou son envie du moment, s’enrichir sans vider ses poches.

Afin de permettre aux festivaliers de profiter pleinement de cette aventure, un point restauration et buvette les accueillera avec bonheur. .

SALLE DES FETES 2 Place du 11 Novembre Savères 31370 Haute-Garonne Occitanie asso@bisawake.com

English :

The Bisawake association invites you to the 4th edition of the Festival des p’tits bonheurs! Celebrate what makes you happy! Unusual and free activities.

German :

Der Verein Bisawake lädt Sie zum 4. Festival des kleinen Glücks ein! Feiern Sie, was glücklich macht! Ungewöhnliche und kostenlose Aktivitäten

Italiano :

L’associazione Bisawake vi invita al 4° Festival des p’tits bonheurs! Festeggiate ciò che vi rende felici! Attività insolite e gratuite.

Espanol :

¡La asociación Bisawake le invita al 4º Festival des p’tits bonheurs! ¡Celebra lo que te hace feliz! Actividades insólitas y gratuitas.

