Festival des Racont’arts Conte féerique « Le Petit Peuple des Eaux » Salle polyvalente Perche en Nocé

Festival des Racont’arts Conte féerique « Le Petit Peuple des Eaux » Salle polyvalente Perche en Nocé jeudi 16 octobre 2025.

Festival des Racont’arts Conte féerique « Le Petit Peuple des Eaux »

Salle polyvalente Préaux du Perche Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 20:00:00

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-16

Que diriez-vous d’aller à la rencontre des créatures mystérieuses qui vivent dans les rivières, les étangs, les sources ou même les puits ?

Bienfaisantes ou maléfiques, leurs légendes vous plongeront dans un temps pas si lointain où le Merveilleux pouvait surgir à chaque instant.

Vogeotte, Ondine du Nideck, Pâles-de-la-Nuit …, nul ne saurait résister au charme étrange des Filles des Eaux.

Avec Hervé Thiry-Duval.

Pratique durée 1 heure, adultes et enfants à partir de 8 ans, à la salle polyvalente de Préaux-du-Perche, sur réservation.

Cet évènement est proposé par la Médiathèque Départementale de l’Orne en partenariat avec la Médiathèque de Perche-en-Nocé. .

Salle polyvalente Préaux du Perche Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 6 22 98 62 86 biblio-preaux@wanadoo.fr

English : Festival des Racont’arts Conte féerique « Le Petit Peuple des Eaux »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival des Racont’arts Conte féerique « Le Petit Peuple des Eaux » Perche en Nocé a été mis à jour le 2025-09-22 par OT CdC Coeur du Perche