Festival des Racont’arts Conte féerique « Le Petit Peuple des Eaux »
Salle polyvalente Préaux du Perche Perche en Nocé Orne
Début : 2025-10-16 20:00:00
fin : 2025-10-16
2025-10-16
Que diriez-vous d’aller à la rencontre des créatures mystérieuses qui vivent dans les rivières, les étangs, les sources ou même les puits ?
Bienfaisantes ou maléfiques, leurs légendes vous plongeront dans un temps pas si lointain où le Merveilleux pouvait surgir à chaque instant.
Vogeotte, Ondine du Nideck, Pâles-de-la-Nuit …, nul ne saurait résister au charme étrange des Filles des Eaux.
Avec Hervé Thiry-Duval.
Pratique durée 1 heure, adultes et enfants à partir de 8 ans, à la salle polyvalente de Préaux-du-Perche, sur réservation.
Cet évènement est proposé par la Médiathèque Départementale de l’Orne en partenariat avec la Médiathèque de Perche-en-Nocé. .
Salle polyvalente Préaux du Perche Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 6 22 98 62 86 biblio-preaux@wanadoo.fr
