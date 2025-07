Festival des recettes Ferme culturelle des Gens de Cherves Cherves

Festival des recettes

Ferme culturelle des Gens de Cherves 7 Rue de la Mairie Cherves Vienne

Moment de convivialité à partager avec des bénévoles qui vous font déguster leurs préparations (quand on en sort on n’ a plus faim) pour le plaisir de l’échange, avec animations diverses, dans la bonne humeur, avec et pour l’association « Les Gens de Cherves ». .

Ferme culturelle des Gens de Cherves 7 Rue de la Mairie Cherves 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 51 06 87 lesgensdecherves@gmail.com

