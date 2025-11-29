Festival des rencontres nature et environnement Espace de loisirs du Pâquis Conflans-en-Jarnisy
Festival des rencontres nature et environnement Espace de loisirs du Pâquis Conflans-en-Jarnisy samedi 29 novembre 2025.
Festival des rencontres nature et environnement
Espace de loisirs du Pâquis 31 avenue de la République Conflans-en-Jarnisy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Conférences, ateliers, films
Expositions, découvertes
Expos photos nature
Entrée gratuiteTout public
0 .
Espace de loisirs du Pâquis 31 avenue de la République Conflans-en-Jarnisy 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 06 46
English :
Conferences, workshops, films
Exhibitions, discoveries
Nature photo exhibitions
Free admission
German :
Konferenzen, Workshops, Filme
Ausstellungen, Entdeckungen
Ausstellungen von Naturfotos
Kostenloser Eintritt
Italiano :
Conferenze, workshop, film
Mostre, scoperte
Mostre fotografiche sulla natura
Ingresso libero
Espanol :
Conferencias, talleres, películas
Exposiciones, descubrimientos
Exposiciones fotográficas sobre la naturaleza
Entrada gratuita
L’événement Festival des rencontres nature et environnement Conflans-en-Jarnisy a été mis à jour le 2025-09-16 par MILTOL