Festival des rencontres nature et environnement Espace de loisirs du Pâquis Conflans-en-Jarnisy

Festival des rencontres nature et environnement

Espace de loisirs du Pâquis 31 avenue de la République Conflans-en-Jarnisy Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Samedi 2025-11-29 10:00:00

2025-11-30 18:00:00

2025-11-29

Conférences, ateliers, films

Expositions, découvertes

Expos photos nature

Entrée gratuiteTout public

Espace de loisirs du Pâquis 31 avenue de la République Conflans-en-Jarnisy 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 06 46

English :

Conferences, workshops, films

Exhibitions, discoveries

Nature photo exhibitions

Free admission

German :

Konferenzen, Workshops, Filme

Ausstellungen, Entdeckungen

Ausstellungen von Naturfotos

Kostenloser Eintritt

Italiano :

Conferenze, workshop, film

Mostre, scoperte

Mostre fotografiche sulla natura

Ingresso libero

Espanol :

Conferencias, talleres, películas

Exposiciones, descubrimientos

Exposiciones fotográficas sobre la naturaleza

Entrada gratuita

