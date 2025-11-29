Festival des rencontres nature et environnement Espace de loisirs du Pâquis Conflans-en-Jarnisy

Festival des rencontres nature et environnement Espace de loisirs du Pâquis Conflans-en-Jarnisy samedi 29 novembre 2025.

Espace de loisirs du Pâquis 31 avenue de la République Conflans-en-Jarnisy Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-29

Conférences, ateliers, films
Expositions, découvertes
Expos photos nature
Entrée gratuiteTout public
Espace de loisirs du Pâquis 31 avenue de la République Conflans-en-Jarnisy 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 06 46 

English :

Conferences, workshops, films
Exhibitions, discoveries
Nature photo exhibitions
Free admission

German :

Konferenzen, Workshops, Filme
Ausstellungen, Entdeckungen
Ausstellungen von Naturfotos
Kostenloser Eintritt

Italiano :

Conferenze, workshop, film
Mostre, scoperte
Mostre fotografiche sulla natura
Ingresso libero

Espanol :

Conferencias, talleres, películas
Exposiciones, descubrimientos
Exposiciones fotográficas sobre la naturaleza
Entrada gratuita

