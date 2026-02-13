Festival des Rencontres sociales Alkabaya Place Leclerc Homécourt

Festival des Rencontres sociales Alkabaya

Place Leclerc Centre culturel Pablo Picasso Homécourt Meurthe-et-Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2026-03-04 20:30:00

fin : 2026-03-04

2026-03-04

Mélange de chansons, de world music et d’électronique avec le groupe stéphanois AlkabayaTout public

Place Leclerc Centre culturel Pablo Picasso Homécourt 54310 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 89 61 00 38 marche.et.reve@orange.fr

English :

A mix of song, world music and electronica from Saint-Etienne’s Alkabaya group

