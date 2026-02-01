Festival des Rencontres sociales Cabaret mythique Place Leclerc Homécourt
Festival des Rencontres sociales Cabaret mythique Place Leclerc Homécourt samedi 21 février 2026.
Festival des Rencontres sociales Cabaret mythique
Place Leclerc Centre culturel Pablo Picasso Homécourt Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-02-21 20:30:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Spectacle dans l’univers fou et subversif du cabaret par la Compagnie Les Mauvais Elèves dans le cadre de l’inauguration du FestivalTout public
.
Place Leclerc Centre culturel Pablo Picasso Homécourt 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 89 61 00 38 marche.et.reve@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A show in the crazy, subversive world of cabaret by Compagnie Les Mauvais Elèves as part of the Festival’s inaugural event
L’événement Festival des Rencontres sociales Cabaret mythique Homécourt a été mis à jour le 2026-02-13 par MILTOL