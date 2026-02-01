Festival des Rencontres sociales Cabaret mythique Place Leclerc Homécourt

Festival des Rencontres sociales Cabaret mythique

Place Leclerc Centre culturel Pablo Picasso Homécourt Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-02-21 20:30:00

2026-02-21

Spectacle dans l’univers fou et subversif du cabaret par la Compagnie Les Mauvais Elèves dans le cadre de l’inauguration du FestivalTout public

Place Leclerc Centre culturel Pablo Picasso Homécourt 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 89 61 00 38 marche.et.reve@orange.fr

A show in the crazy, subversive world of cabaret by Compagnie Les Mauvais Elèves as part of the Festival’s inaugural event

