Festival des Rencontres sociales Nini Poulain

Salle des fêtes Hatrize Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-01 16:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Nini Poulain, chanteuse accordéoniste, auteur, compositeur, interprète.Tout public

12 .

Salle des fêtes Hatrize 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 89 61 00 38 marche.et.reve@orange.fr

English :

Nini Poulain, singer-accordionist, author, composer, performer.

L’événement Festival des Rencontres sociales Nini Poulain Hatrize a été mis à jour le 2025-12-12 par MILTOL