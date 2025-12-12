Festival des Rencontres sociales Nini Poulain Hatrize
Festival des Rencontres sociales Nini Poulain Hatrize dimanche 1 mars 2026.
Festival des Rencontres sociales Nini Poulain
Salle des fêtes Hatrize Meurthe-et-Moselle
Tarif : 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Dimanche 2026-03-01 16:00:00
fin : 2026-03-01
2026-03-01
Nini Poulain, chanteuse accordéoniste, auteur, compositeur, interprète.Tout public
Salle des fêtes Hatrize 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 89 61 00 38 marche.et.reve@orange.fr
English :
Nini Poulain, singer-accordionist, author, composer, performer.
