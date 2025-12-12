Festival des Rencontres sociales Nini Poulain Hatrize

Festival des Rencontres sociales Nini Poulain Hatrize dimanche 1 mars 2026.

Salle des fêtes Hatrize Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-01 16:00:00
fin : 2026-03-01

2026-03-01

Nini Poulain, chanteuse accordéoniste, auteur, compositeur, interprète.Tout public
Salle des fêtes Hatrize 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 89 61 00 38  marche.et.reve@orange.fr

English :

Nini Poulain, singer-accordionist, author, composer, performer.

