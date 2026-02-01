Festival des Rencontres Sociales Strange kind of women Place Leclerc Homécourt

Festival des Rencontres Sociales Strange kind of women

Place Leclerc Centre culturel Pablo Picasso Homécourt Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Le seul tribute 100% féminin de Deep Purple

1ère partie ZetkinTout public

.

Place Leclerc Centre culturel Pablo Picasso Homécourt 54310 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 89 61 00 38 marche.et.reve@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The only 100% female Deep Purple tribute

part 1: Zetkin

L’événement Festival des Rencontres Sociales Strange kind of women Homécourt a été mis à jour le 2026-02-13 par MILTOL