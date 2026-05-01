Festival des saveurs Cherbonnières
Festival des saveurs Cherbonnières samedi 30 mai 2026.
Cherbonnières
Festival des saveurs
Rue de la place Cherbonnières Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-31 02:00:00
Date(s) :
2026-05-30
soirée festive, concert et restauration
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Rue de la place Cherbonnières 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 26 34 87 a.constant607@laposte.net
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English :
a festive evening, concert and catering
L’événement Festival des saveurs Cherbonnières a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge