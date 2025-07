Festival des Savoirs et des Arts square des Grisons Rennes

Festival des Savoirs et des Arts square des Grisons Rennes 22 – 24 juillet Ille-et-Vilaine

Entrée libre et gratuite

Les festivals des Savoirs et des Arts sont l’occasion de rencontres et de partage autour d’ateliers créatifs, culturels et sportifs.

uverts à

toutes et à tous, ils ont lieux dans la rue au cœur des quartiers populaires. En encourageant la mobilisation des habitant.es, des associations locales et des partenaires, les festivals permettent à chacun de s’investir dans des projets communs, de partager des savoirs, et des savoirs faire, et de rencontrer de nouvelles personnes. L’accent est mis sur la créativité, la convivialité, la participation des personnes isolées et le brassage des générations.

square des Grisons 1 Sq. des Grisons, 35200 Rennes, France Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine