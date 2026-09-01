Festival des sciences et des arts 2026 Mucem Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Festival des sciences et des arts 2026

Du jeudi 17 au vendredi 18 septembre 2026 de 10h à 18h. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 10:00:00

fin : 2026-09-18 18:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Humain animal, une aventure commune ?

Le Festival des Sciences et des Arts de l’université d’Aix-Marseille explore les relations entre humains et animaux.

En organisant sa septième édition sur la thématique Humain/animal, une aventure commune ? , le festival propose de questionner les liens complexes, ambivalents et évolutifs qui unissent humains et animaux, de la coévolution biologique aux imaginaires culturels et aux enjeux politiques contemporains.



Partenaires académiques CNRS, IRD. .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Humans and Animals: A Shared Adventure?

The University of Aix-Marseille’s Festival of Science and the Arts explores the relationship between humans and animals.

L’événement Festival des sciences et des arts 2026 Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille