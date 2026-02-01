Festival des sens et des sons Conservatoire Municipal Hector Berlioz PARIS

Le Conservatoire municipal Hector Berlioz, lieu de diffusion du 10e arrondissement

de Paris, vous invite à la première édition de son Festival des Sens et des Sons, répartie sur deux dates : le 21 février et 14 mars 2026.

Ce festival entièrement gratuit a été

imaginé comme un temps d’ouverture et de partage, destiné à accueillir des

publics de tous horizons.

Tout au long de la journée, le public

est invité à découvrir une série de concerts-médiation conçus et portés par de

jeunes musiciens du Conservatoire à

rayonnement régional de Paris, issus du parcours d’excellence en

interprétation musicale. Ces rendez-vous sont de véritables projets personnels,

artistiques et pédagogiques, pensés par les étudiants eux-mêmes.

D’une durée volontairement courte, chaque

concert, propose une vision accessible et vivante dans des univers musicaux

variés : contes pour les plus jeunes, découverte des instruments, dialogues

entre styles, regards sur l’histoire, la création et les pratiques

d’aujourd’hui.

Gratuit et ouvert à toutes et à tous,

ce festival entend faire du conservatoire un lieu de rencontre, de curiosité et

de plaisir partagé, où la musique se raconte autant qu’elle s’écoute, et où

chacun peut trouver un moment qui lui parle.

Festival des sens et des sons ; Crédits : ia

Programme du 21 février :

Première partie : Conte musical pour les 5 /6 ans

10h à 10h30 : Piano d’enfance

Amano Yui, piano, La boule de riz qui roule

Après avoir

étudié la composition et l’écriture à l’Université des Arts de Tokyo, Yui poursuit actuellement sa formation en France. Elle étudie l’accompagnement au

piano dans la classe d’Ariane Jacob au CRR de Paris, ainsi que l’improvisation

au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris auprès

de Jean-François Zygel.

Deuxième partie : timbres et matières sonores

10h45 à 12h : Les Voix du cuivre



– Jaemin Park, trompette, La famille des trompettes

Ce concert

propose une immersion au cœur de la famille de la trompette, révélant la

diversité de ses timbres et de ses usages à travers plusieurs époques. Trois

instruments emblématiques — trompette en si bémol, trompette en ut et trompette

piccolo — en dessinent le portrait sonore. Du répertoire contemporain avec le

concerto de Karol Beffa, à l’élégance française de la Sonatine de Jean

Françaix, jusqu’à l’éclat baroque du concerto de Johann Friedrich Fasch, le

programme met en lumière la richesse expressive et stylistique de cet

instrument aux multiples visages.

– Elise Marcellin / Nathan Leroy, trombone, Voyage trombonistique

Venez voyagez dans le temps grâce à notre duo de trombones !

Nous vous invitons à découvrir l’histoire du trombone du XVIème siècle à nos jours. Nous explorerons l’évolution de sa sonorité, de son rôle et de son écriture chez les différents compositeurs au fil du temps. Un programme varié et vivant, allant de Mozart à John Williams, qui vous permettra de faire connaissance avec cet instrument aux multiples facettes.

Alors qu’il soit solennel, chantant, menaçant ou festif, laissez-vous guider par le son du trombone et embarquez avec nous pour ce voyage amusant !

12h15 à 13h15 : cordes sensibles

– Alexia Knopp, guitare, Tableaux en musique

Ce concert inédit présenter un programme de guitare

solo accompagné d’une exposition de peintures. L’idée est d’alterner entre guitare et

mise en lumière des toiles, de façon sobre et immersive.

– Hugo Pietri, violoncelle, Les palettes

du violoncelle

Le programme Les palettes du

violoncelle vous invite à découvrir ou redécouvrir les Suites pour

violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach comme un véritable terrain

d’exploration sonore et expressive. Conçu comme un moment de partage et de

transmission, ce programme met en lumière la richesse polyphonique du

violoncelle, ses couleurs et ses textures sonores uniques, à travers des

extraits choisis et mis en regard.

Troisième

partie : Regards sur la musique : histoires, pratiques et identités

14h30 à 15h30 : Souffles et héritages

– Lena Schroll Hector, trompette Histoire du jazz et pratique du

rap

Nés tous les deux à un demi-siècle d’intervalle dans des contextes socioculturels comparables, le jazz et le rap ont connu des évolutions présentant autant de similitudes que de différences. En revenant sur l’histoire de ces musiques, enchâssée dans les sociétés de leurs temps, je tenterai de faire apparaître ces parallèles, en montrant comment jazz et rap, tout au long de leur existence commune, se sont nourris l’un de l’autre.

– Albane

Beugnon, flûte traversière, La

musique au féminin

En tant qu’artiste, il m’apparait important de véhiculer des messages, d’utiliser notre voix et nos moyens d’expression pour porter des causes et sujets qui nous sont chers.

Nous partagerons un moment de découverte, ponctué d’interventions musicales, lors duquel je m’efforcerai de mettre en lumière des figures féminines du monde de la musique, trop souvent invisibilisées et pourtant marquantes et impactantes.

Programme du 14 mars à venir prochainement

Une journée pour découvrir et ressentir !

Le samedi 21 février 2026

de 10h00 à 16h00

gratuit sous condition

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Merci de vous présenter 15 minutes avant le début du créneaux choisi

Public enfants, jeunes et adultes.

Conservatoire Municipal Hector Berlioz 6 Rue Pierre Bullet 75010 PARIS



