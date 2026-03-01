Festival des Sens et des Sons Conservatoire Municipal Hector Berlioz PARIS

Le Conservatoire municipal Hector Berlioz, lieu de diffusion du 10e arrondissement de Paris, vous invite à la deuxième partie de la première édition de son Festival des Sens et des Sons : samedi 14 mars 2026.

Ce festival entièrement gratuit a été imaginé comme un temps d’ouverture et de partage, destiné à accueillir des publics de tous horizons.

Tout au long de la journée, le public est invité à découvrir une série de concerts-médiation conçus et portés par de jeunes musiciens du Conservatoire à rayonnement régional de Paris, issus du parcours d’excellence en interprétation musicale. Ces rendez-vous sont de véritables projets personnels, artistiques et pédagogiques, pensés par les étudiants eux-mêmes.

D’une durée volontairement courte, chaque concert, propose une vision accessible et vivante dans des univers musicaux variés : contes pour les plus jeunes, découverte des instruments, dialogues entre styles, regards sur l’histoire, la création et les pratiques d’aujourd’hui.

Gratuit et ouvert à toutes et à tous, ce festival entend faire du conservatoire un lieu de rencontre, de curiosité et de plaisir partagé, où la musique se raconte autant qu’elle s’écoute, et où chacun peut trouver un moment qui lui parle.

Programme du 14 mars bientôt disponible

Une journée pour découvrir et ressentir !

Le samedi 14 mars 2026

de 11h00 à 17h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Conservatoire Municipal Hector Berlioz 6 Rue Pierre Bullet 75010 PARIS



