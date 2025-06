Festival des Singes Errants Saint-Gérand-de-Vaux 19 juillet 2025 07:00

Allier

Festival des Singes Errants Etang du Moulin Saint-Gérand-de-Vaux Allier

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-20

2025-07-19

Festival gratuit avec animations, expositions, spectacles et concerts sur deux jours.

Etang du Moulin

Saint-Gérand-de-Vaux 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 81 32 23

English :

Free festival with entertainment, exhibitions, shows and concerts over two days.

German :

Kostenloses Festival mit Animationen, Ausstellungen, Aufführungen und Konzerten an zwei Tagen.

Italiano :

Festival gratuito con intrattenimento, mostre, spettacoli e concerti per due giorni.

Espanol :

Festival gratuito con animaciones, exposiciones, espectáculos y conciertos durante dos días.

