Festival des solidarités 2025 Exposition Amnesty International

9 Rue des Frères Deveria Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-11-18

Cette année, le festival des solidarités a choisi de mettre l’accent sur les droits des femmes et des enfants ici comme ailleurs. Dans le cadre du festival, venez découvrir l’exposition Ad-elle-phité par Amnesty International, pour défendre le droit des femmes, au Hall des Ateliers. .

9 Rue des Frères Deveria Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 94 89 89

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival des solidarités 2025 Exposition Amnesty International Fougères a été mis à jour le 2025-10-31 par OT FOUGERES