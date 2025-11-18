Festival des solidarités 2025 Exposition Amnesty International Fougères
9 Rue des Frères Deveria Fougères Ille-et-Vilaine
Cette année, le festival des solidarités a choisi de mettre l’accent sur les droits des femmes et des enfants ici comme ailleurs. Dans le cadre du festival, venez découvrir l’exposition Ad-elle-phité par Amnesty International, pour défendre le droit des femmes, au Hall des Ateliers. .
9 Rue des Frères Deveria Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 94 89 89
