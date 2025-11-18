Festival des solidarités 2025 Soirée d’inauguration Fougères
1 Esplanade des Chaussonnières Fougères Ille-et-Vilaine
Cette année, le festival des solidarités a choisi de mettre l’accent sur les droits des femmes et des enfants ici comme ailleurs. Dans le cadre du festival, venez assister le 18 novembre 2025 à la soirée d’inauguration au Cinéma Le Club.
Au programme
19h30 Présentation d’une œuvre de théâtre par les élèves du cours de théâtre du lycée Jean-Baptiste Le Taillandier.
20h30 Projection du film Les Filles du Nil , un documentaire de Nada Riyadh et Ayman El Amir. .
1 Esplanade des Chaussonnières Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 99 01 79
