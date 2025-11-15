Festival des solidarités Arbois

Festival des solidarités

Comme chaque année en novembre, retrouvez un programme riche de rencontres, animations, repas partagés, concerts et spectacles pour promouvoir un monde plus solidaire.

Le FestiSol, c’est avant tout une invitation à

mieux comprendre les enjeux qui nous entourent,

défendre les droits humains,

découvrir notre capacité à agir, ensemble, pour un avenir plus juste.

Ces moments conviviaux et engagés permettront de mettre en lumière l’investissement d’acteurs locaux œuvrant pour une société plus équitable, durable et ouverte sur le monde.

Par la diversité de ses rendez-vous, le FestiSol est une véritable porte d’entrée vers les solidarités, qu’elles soient locales ou internationales et une formidable occasion de vivre la citoyenneté autrement, dans une ambiance festive et inspirante.

Conférences, ateliers, spectacles, soirées, repas partagés, projection de film, débats, lectures, concert … il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges et pour tout le monde !

Samedi 8 novembre 14h à 17h

Rencontres sportives pour l’inclusion

Mercredis 12 et 19 novembre de 14h à 15h30

Ateliers d’écriture intergénérationnels sur le thème du carnet de bord de l’aventurier

Jeudi 13 novembre 20h

Projection du documentaire À la vie, à la terre , Cameroun la terre des femmes –

Vendredi 14 novembre 20h

Concert caritatif du du pianiste-concertiste international Pascal Gallet (Tournée de ses 40 ans de carrière)

Samedi 15 novembre -10h30

Lecture d’albums Jeunesse pour les 4 7 ans

Du 17 au 28 novembre aux horaires d’ouverture de la mairie

Exposition Amnesty International Manifestez-vous !

Mercredi 19 novembre 19h

Soirée conviviale Buffet des Pays

Jeudi 20 novembre 18h30

Clôture du DuoDay Verre de l’inclusion

Vendredi 21 novembre à 21h

Théâtre Des pintades et des manguiers

Samedi 22 novembre après-midi et soirée

Ateliers Jeux géants conférence avec la Croix Rouge

Dimanche 23 novembre 15h à 18h

Goûter et jeux internationaux

Mercredi 26 novembre 14h à 16h

Atelier linguistique

Mercredi 26 novembre 19h -21h

Conférence gesticulée Sur les chemins du bien-vivre entre visions du monde et résistances

Vendredi 28 novembre à 20h

Concert rock/Pop/Folk Black Forest Acoustic Compagny

Mercredi 3 décembre 19h

Saynète de théâtre sur le thème des droits humains

LA PLUPART DES ANIMATIONS SONT GRATUITES OU AU CHAPEAU .

Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté

