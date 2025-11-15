Festival des solidarités Arbois
Festival des solidarités Arbois samedi 8 novembre 2025.
Festival des solidarités
Arbois Jura
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-26
2025-11-08 2025-11-12 2025-11-13 2025-11-14 2025-11-15 2025-11-19 2025-11-20 2025-11-21 2025-11-26 2025-11-28 2025-12-03
Comme chaque année en novembre, retrouvez un programme riche de rencontres, animations, repas partagés, concerts et spectacles pour promouvoir un monde plus solidaire.
Le FestiSol, c’est avant tout une invitation à
mieux comprendre les enjeux qui nous entourent,
défendre les droits humains,
découvrir notre capacité à agir, ensemble, pour un avenir plus juste.
Ces moments conviviaux et engagés permettront de mettre en lumière l’investissement d’acteurs locaux œuvrant pour une société plus équitable, durable et ouverte sur le monde.
Par la diversité de ses rendez-vous, le FestiSol est une véritable porte d’entrée vers les solidarités, qu’elles soient locales ou internationales et une formidable occasion de vivre la citoyenneté autrement, dans une ambiance festive et inspirante.
Conférences, ateliers, spectacles, soirées, repas partagés, projection de film, débats, lectures, concert … il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges et pour tout le monde !
Samedi 8 novembre 14h à 17h
Rencontres sportives pour l’inclusion
Mercredis 12 et 19 novembre de 14h à 15h30
Ateliers d’écriture intergénérationnels sur le thème du carnet de bord de l’aventurier
Jeudi 13 novembre 20h
Projection du documentaire À la vie, à la terre , Cameroun la terre des femmes –
Vendredi 14 novembre 20h
Concert caritatif du du pianiste-concertiste international Pascal Gallet (Tournée de ses 40 ans de carrière)
Samedi 15 novembre -10h30
Lecture d’albums Jeunesse pour les 4 7 ans
Du 17 au 28 novembre aux horaires d’ouverture de la mairie
Exposition Amnesty International Manifestez-vous !
Mercredi 19 novembre 19h
Soirée conviviale Buffet des Pays
Jeudi 20 novembre 18h30
Clôture du DuoDay Verre de l’inclusion
Vendredi 21 novembre à 21h
Théâtre Des pintades et des manguiers
Samedi 22 novembre après-midi et soirée
Ateliers Jeux géants conférence avec la Croix Rouge
Dimanche 23 novembre 15h à 18h
Goûter et jeux internationaux
Mercredi 26 novembre 14h à 16h
Atelier linguistique
Mercredi 26 novembre 19h -21h
Conférence gesticulée Sur les chemins du bien-vivre entre visions du monde et résistances
Vendredi 28 novembre à 20h
Concert rock/Pop/Folk Black Forest Acoustic Compagny
Mercredi 3 décembre 19h
Saynète de théâtre sur le thème des droits humains
LA PLUPART DES ANIMATIONS SONT GRATUITES OU AU CHAPEAU .
Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté
