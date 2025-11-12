Festival des solidarités Bourges
Festival des solidarités Bourges mercredi 12 novembre 2025.
Festival des solidarités
Bourges Cher
Début : 2025-11-12
fin : 2025-11-30
2025-11-12
L’association Monde solidaire du cher organise pour une nouvelle fois le Festival des solidarités du 12 au 30 novembre.
Lancé il y a plus de vingt ans, le Festival des Solidarités, est un rendez-vous international incontournable dédié à la promotion et à la célébration d’une solidarité ouverte sur le monde et sur les autres.
Venez rencontrer, participer aux activités, un beau moment d’échanges en perspective ! .
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire mondesolidaire18@yahoo.fr
English :
The Monde solidaire du cher association is once again organizing the Festival des solidarités from November 12 to 30.
German :
Der Verein Monde solidaire du cher organisiert vom 12. bis 30. November zum wiederholten Mal das Festival der Solidarität.
Italiano :
L’associazione Monde solidaire du cher organizza nuovamente il Festival des solidarités dal 12 al 30 novembre.
Espanol :
La asociación Monde solidaire du cher organiza de nuevo el Festival des solidarités del 12 al 30 de noviembre.
