Festival des solidarités

Bourges Cher

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-30

2025-11-12

L’association Monde solidaire du cher organise pour une nouvelle fois le Festival des solidarités du 12 au 30 novembre.

Lancé il y a plus de vingt ans, le Festival des Solidarités, est un rendez-vous international incontournable dédié à la promotion et à la célébration d’une solidarité ouverte sur le monde et sur les autres.

Venez rencontrer, participer aux activités, un beau moment d’échanges en perspective ! .

mondesolidaire18@yahoo.fr

English :

The Monde solidaire du cher association is once again organizing the Festival des solidarités from November 12 to 30.

German :

Der Verein Monde solidaire du cher organisiert vom 12. bis 30. November zum wiederholten Mal das Festival der Solidarität.

Italiano :

L’associazione Monde solidaire du cher organizza nuovamente il Festival des solidarités dal 12 al 30 novembre.

Espanol :

La asociación Monde solidaire du cher organiza de nuevo el Festival des solidarités del 12 al 30 de noviembre.

